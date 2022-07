Calciomercato Serie A LIVE | Napoli sogna Raspadori | Mourinho vuole Bailly | viola su Lo Celso

Leggi su calcionews24

(Di martedì 26 luglio 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. MARTEDI 26 LUGLIO, Spallettidi arrivare a(CLICCA QUI)La Fiorentina piomba su Lo, contatti in corso tra le parti (CLICCA QUI)ha un nuovo obiettivo per la difesa, si tratta di(CLICCA QUI) LUNEDI 25 LUGLIO Nuova pretendente per ...