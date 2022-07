Calciomercato Sassuolo, svolta improvvisa: ecco l’erede di Scamacca (Di martedì 26 luglio 2022) Si avvicina la cessione di Gianluca Scamacca e perciò il Sassuolo corre ai ripari in tempi record: ha già individuato il sostituto del calciatore italiano. L’attaccante azzurro quest’oggi è giunto a Londra per sostenere le visite mediche con il West Ham. Gianluca Scamacca tenterà una nuova avventura in Premier League e lascia in eredità al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 26 luglio 2022) Si avvicina la cessione di Gianlucae perciò ilcorre ai ripari in tempi record: ha già individuato il sostituto del calciatore italiano. L’attaccante azzurro quest’oggi è giunto a Londra per sostenere le visite mediche con il West Ham. Gianlucatenterà una nuova avventura in Premier League e lascia in eredità al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

