Calciomercato Sassuolo | Carnevali alla caccia del dopo Scamacca

Sta per iniziare un'altra stagione di Serie A, che si preannuncia più combattuta e interessante che mai. Tra le squadre protagoniste anche il Sassuolo, che si muove sul Calciomercato per rinforzare l'organico a disposizione e, magari, tentare l'assalto ad una qualificazione per le coppe europee. I neroverdi appaiono molto attivi sul mercato, con l'amministratore delegato, Giovanni Carnevali, che starebbe concentrando i suoi sforzi per regalare a mister Dionisi qualche colpo in attacco. Con la cessione di Scamacca al West Ham da considerarsi ormai cosa fatta, infatti, gli emiliani dovranno provare a colmare il vuoto lasciato dal bomber romano. Per questo motivo, i neroverdi starebbero sondando diversi profili, nella speranza di trovare un nome capace di ricalcare le orme dell'attaccante classe ...

