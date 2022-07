Calciomercato Salernitana: UFFICIALE l’arrivo di Bonazzoli (Di martedì 26 luglio 2022) Calciomercato Salernitana, in arrivo dalla Sampdoria Bonazzoli: affare concluso per 5 milioni di euro e trasferimento definitivo Federico Bonazzoli è un nuovo calciatore della Salernitana. L’attaccante classe ’97 si è trasferito dalla Sampdoria a titolo definitivo per 5 milioni di euro. Ecco il comunicato UFFICIALE diramato dalla società blucerchiata. COMUNICATI – «L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Sampdoria per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante Federico Bonazzoli. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2026». «L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’U.S. Salernitana i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Federico ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 luglio 2022), in arrivo dalla Sampdoria: affare concluso per 5 milioni di euro e trasferimento definitivo Federicoè un nuovo calciatore della. L’attaccante classe ’97 si è trasferito dalla Sampdoria a titolo definitivo per 5 milioni di euro. Ecco il comunicatodiramato dalla società blucerchiata. COMUNICATI – «L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Sampdoria per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante Federico. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2026». «L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’U.S.i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Federico ...

