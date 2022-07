Calciomercato Roma, Mourinho vuole a tutti i costi il centrocampista del Psg (Di martedì 26 luglio 2022) A Roma oggi è il Dybala Day: Paulo verrà presentato alla stampa e poi ai tifosi al Colosseo Quadrato, zona Eur di Roma. Ma il mercato continua e i giallorossi cercano qualcuno per completare il centrocampo. Come riporta il Corriere dello Sport, Mourinho vuole il centrocampista del Psg e capitano dell’Olanda Georginio Wijnaldum. Il 31 enne olandese è ormai fuori dal progetto del Psg e sta cercando un’altra sistemazione. I contatti tra i due club proseguono, ma trovare un accordo sulla formula di trasferimento non è facile. Wijnaldum ha un ingaggio molto elevato, 9 milioni, e la Roma vorrebbe prenderlo con prestito gratuito e metà ingaggio pagato dai francesi. Georginio Wijnaldum Psg Il giocatore freme all’idea di trasferirsi in Italia e giocare per la squadra allenata da ... Leggi su rompipallone (Di martedì 26 luglio 2022) Aoggi è il Dybala Day: Paulo verrà presentato alla stampa e poi ai tifosi al Colosseo Quadrato, zona Eur di. Ma il mercato continua e i giallorossi cercano qualcuno per completare il centrocampo. Come riporta il Corriere dello Sport,ildel Psg e capitano dell’Olanda Georginio Wijnaldum. Il 31 enne olandese è ormai fuori dal progetto del Psg e sta cercando un’altra sistemazione. I contatti tra i due club proseguono, ma trovare un accordo sulla formula di trasferimento non è facile. Wijnaldum ha un ingaggio molto elevato, 9 milioni, e lavorrebbe prenderlo con prestito gratuito e metà ingaggio pagato dai francesi. Georginio Wijnaldum Psg Il giocatore freme all’idea di trasferirsi in Italia e giocare per la squadra allenata da ...

