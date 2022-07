Calciomercato Napoli, il sostituto di Mertens arriva dalla Serie A! (Di martedì 26 luglio 2022) Dopo aver ingaggiato Kim come sostituto di Koulibaly, ora il Napoli cerca l’erede di Mertens. Rimpiazzare il più grande capocannoniere della storia del Napoli non è sicuramente semplice, ma gli azzurri puntano un giovane di grande prospettiva. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Giacomo Raspadori piace molto alla società campana, che sarebbe disposta ad offrire 25 milioni a Carnevali. L’attaccante italiano ha superato Deulofeu, che era nel mirino del Napoli da mesi. Giacomo Raspadori Sassuolo Raspadori è considerato il miglior sostituto di Mertens: è un giocatore duttile, può essere impiegato dietro ad Osimhen, come attaccante esterno o “falso nueve”. De Laurentiis stravede per lui: giocatore giovane, italiano e da cui si può ricavare molto con ... Leggi su rompipallone (Di martedì 26 luglio 2022) Dopo aver ingaggiato Kim comedi Koulibaly, ora ilcerca l’erede di. Rimpiazzare il più grande capocannoniere della storia delnon è sicuramente semplice, ma gli azzurri puntano un giovane di grande prospettiva. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Giacomo Raspadori piace molto alla società campana, che sarebbe disposta ad offrire 25 milioni a Carnevali. L’attaccante italiano ha superato Deulofeu, che era nel mirino delda mesi. Giacomo Raspadori Sassuolo Raspadori è considerato il migliordi: è un giocatore duttile, può essere impiegato dietro ad Osimhen, come attaccante esterno o “falso nueve”. De Laurentiis stravede per lui: giocatore giovane, italiano e da cui si può ricavare molto con ...

