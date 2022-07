Calciomercato Milan, se salta De Ketelaere tutto su Ziyech: i dettagli (Di martedì 26 luglio 2022) Calciomercato Milan: se dovesse saltare la trattativa col Bruges per De Ketelaere, i rossoneri si fionderanno su Ziyech Hakim Ziyech, come riportato da La Gazzetta dello Sport, resta la prima alternativa a Charles De Ketelaere nel caso in cui dovesse saltare la trattativa con Bruges. Nelle ultime ore si è fatta largo l’ipotesi di un possibile acquisto a titolo definitivo: il Chelsea lo lascerebbe partire per 10 milioni mentre Hakim dovrebbe ridursi lo stipendio, ben sotto i 6 milioni che prende a Londra. Su base annuale, tra ingaggio e ammortamento costerebbe poco meno di De Ketelaere. In caso contrario, attenzione, anche perché Asensio, altro uomo da corsa, vuole sempre più stare al Real Madrid. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 luglio 2022): se dovessere la trattativa col Bruges per De, i rossoneri si fionderanno suHakim, come riportato da La Gazzetta dello Sport, resta la prima alternativa a Charles Denel caso in cui dovessere la trattativa con Bruges. Nelle ultime ore si è fatta largo l’ipotesi di un possibile acquisto a titolo definitivo: il Chelsea lo lascerebbe partire per 10 milioni mentre Hakim dovrebbe ridursi lo stipendio, ben sotto i 6 milioni che prende a Londra. Su base annuale, tra ingaggio e ammortamento costerebbe poco meno di De. In caso contrario, attenzione, anche perché Asensio, altro uomo da corsa, vuole sempre più stare al Real Madrid. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, cresce la fiducia per #DeKeteleare. #Maldini domani in prestito allo #Spezia - Gazzetta_it : De Ketelaere, rilancio Milan: per l'assalto finale andrà oltre l'offerta da 32 milioni - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieB | #Cosenza, si stringe per #Brescianini dal #Milan. Per la porta contatti continui per lo s… - cielorossonero : RT @MilanNewsit: Tuttosport - Milan ancora in corsa per Renato Sanches: i rossoneri non hanno mai ritirato la loro proposta d’acquisto http… - cielorossonero : RT @PianetaMilan: #Milan, #Leao al centro di tutto: gol, muscoli e rinnovo per il decollo / News #ACMilan #SempreMilan -