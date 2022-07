Calciomercato Milan, possibile offerta per Chukwuemeka. I dettagli (Di martedì 26 luglio 2022) Il Milan potrebbe superare la concorrenza per Chukwuemeka: i dettagli della possibile offerta dei rossoneri Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Milan è in corsa, insieme a PSG e Barcellona, per la firma di Carney Chukwuemeka. Il club rossonero potrebbe molto presto presentare un’offerta ufficiale ai Villans per il giovane giocatore inglese, muovendosi in anticipo rispetto alle due concorrenti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 luglio 2022) Ilpotrebbe superare la concorrenza per: idelladei rossoneri Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, ilè in corsa, insieme a PSG e Barcellona, per la firma di Carney. Il club rossonero potrebbe molto presto presentare un’ufficiale ai Villans per il giovane giocatore inglese, muovendosi in anticipo rispetto alle due concorrenti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

