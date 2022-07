Calciomercato Juventus, contatti a sorpresa: Agnelli cala il jolly (Di martedì 26 luglio 2022) La Juventus è alla ricerca del profilo che completerà l’organico in attacco. Il nome al quale sta lavorando potrebbe essere un grande colpo per la Serie A. Nonostante Maurizio Arrivabene avesse chiuso il discorso Alvaro Morata, la Juventus continua a lavorarci. Il profilo dell’attaccante spagnolo piace molto a Massimiliano Allegri, che vorrebbe continuare a puntare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 26 luglio 2022) Laè alla ricerca del profilo che completerà l’organico in attacco. Il nome al quale sta lavorando potrebbe essere un grande colpo per la Serie A. Nonostante Maurizio Arrivabene avesse chiuso il discorso Alvaro Morata, lacontinua a lavorarci. Il profilo dell’attaccante spagnolo piace molto a Massimiliano Allegri, che vorrebbe continuare a puntare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, contatti con il #Valencia per #Arthur. Si lavora per la risoluzione di #Ramsey per poi… - DiMarzio : #Calciomercato | Il punto sulla strategia della #Juventus per l'attacco - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, LA PRIORITÀ ADESSO È UN ATTACCANTE #Morata in cima alla lista, poi #Martial e #Werner… - ZonaBianconeri : RT @Gilbocalcio: #juventus io un pensierino a #isco lo farei... con l uscita di #Ramsey e a seguire #Arthur... potrebbe essere utilissimo..… - Gilbocalcio : #juventus io un pensierino a #isco lo farei... con l uscita di #Ramsey e a seguire #Arthur... potrebbe essere utili… -