Calciomercato Inter: nuovi nomi per attacco e difesa (Di martedì 26 luglio 2022) Come detto a più riprese dalla società, il Calciomercato dell'Inter, prima di rivolgersi alle entrate, dovrà curare diverse uscite. Intanto, però, i nerazzurri hanno iniziato a seguire due nuovi profili, sui quali si sono già registrati gli interessi di numerose squadre. Il primo è quello di Dries Mertens, ormai certo dell'addio al Napoli, l'altro è quello di Francesco Acerbi, soluzione low cost per la difesa interista. Calciomercato Inter: prima le cessioni, poi l'assalto a Mertens Come detto, l'Inter ha bisogno di eliminare un paio di esuberi in ogni reparto prima di potersi muovere sul mercato in entrata. Con la valigia in mano ci sono, da tempo, Alexis Sanchez ed Andrea Pinamonti. Sul primo si era registrato un forte ...

