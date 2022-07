Calciomercato Inter, assalto dalla Premier: affare da 40 milioni (Di martedì 26 luglio 2022) Ancora alla ricerca di un non facile equilibrio economico, l’Inter registra l’Interesse di un club di Premier League per una sua stella. Sono giorni infuocati questi per l’Inter di Simone Inzaghi. Decisa a riprendersi il titolo dopo esserselo visto soffiare dai cugini del Milan la scorsa stagione, la Beneamata deve fare i conti con le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 26 luglio 2022) Ancora alla ricerca di un non facile equilibrio economico, l’registra l’esse di un club diLeague per una sua stella. Sono giorni infuocati questi per l’di Simone Inzaghi. Decisa a riprendersi il titolo dopo esserselo visto soffiare dai cugini del Milan la scorsa stagione, la Beneamata deve fare i conti con le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

cmdotcom : Gary #Neville: 'Chi seguire in Italia per i problemi bancari? L'#Inter' - Gazzetta_it : Zhang si tiene l’Inter. Obiettivo: vincere riducendo i costi - DiMarzio : ??#Bremer: la @juventusfc pronta al sorpasso sull'Inter. Le ultimissime ?? - FraLauricella : ??#Calciomercato #Inter ??#SportMediaset 'Sarà #Barella il vice capitano di #handanovic'. - FraLauricella : ??#Calciomercato #Inter ??#SportMediaset '#Zhang non vende il club, ma serve ridimensionare i costi. Riccardo… -