Calciomercato Fiorentina: pronta l'offerta per il giocatore del Tottenham (Di martedì 26 luglio 2022) La Fiorentina di Vincenzo Italiano, dopo la conquista della Conference League all'ultima giornata, si sta muovendo sul mercato per rafforzare la squadra e renderla competitiva in Europa. Per la porta ha deciso di puntare su Gollini, mentre per l'attacco ha scelto l'ex Real Madrid Jovic. Per il centrocampo la squadra viola ha un forte interesse per un giocatore del Tottenham: si tratta di Giovanni Lo Celso. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista argentino sarebbe nel mirino di diversi club, tra cui la Fiorentina. Giovanni Lo Celso Tottenham Lo Celso ha trascorso metà della scorsa stagione al Villareal e in Spagna ha fatto bene. Per questo "Il Sottomarino giallo" lo rivorrebbe, ora che è tornato al Tottenham a fine prestito.

DiMarzio : .@Inter, proseguono i contatti per #Milenkovic per la difesa ??? - DiMarzio : #Calciomercato, @acffiorentina | Sbloccata la trattativa per #Dodô dello @FCShakhtar: giovedì le visite mediche - DiMarzio : #Calciomercato, @acffiorentina | ecco #Dodô: firma in campo prima dell'amichevole?? - Fiorentinanews : La mezzala di qualità per Italiano? Sì, ma a una condizione #Fiorentina #calciomercato - Lorenzfire : pensatela come vu volehe ..per me abbiamo gia' preso Lo Celso ?? #Calciomercato #Fiorentina -