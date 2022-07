Calciomercato Atalanta, l’incontro spiazza i tifosi: Gasperini ci spera (Di martedì 26 luglio 2022) L’Atalanta è impegnata per un difensore che vorrebbe acquistare dalla Premier League: le prossime ore potrebbero sbloccare la trattativa. La società dei Percassi è impegnata alla ricerca del giusto profilo per rinforzare il pacchetto arretrato dell’Atalanta. Il club bergamasco si è letteralmente innamorato delle caratteristiche di Nuno Tavares, il 22enne portoghese tesserato dell’Arsenal con un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 26 luglio 2022) L’è impegnata per un difensore che vorrebbe acquistare dalla Premier League: le prossime ore potrebbero sbloccare la trattativa. La società dei Percassi è impegnata alla ricerca del giusto profilo per rinforzare il pacchetto arretrato dell’. Il club bergamasco si è letteralmente innamorato delle caratteristiche di Nuno Tavares, il 22enne portoghese tesserato dell’Arsenal con un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : . @Atalanta_BC, interesse per #Lookman del @RBLeipzig . Continua la trattativa con l'@Arsenal per Nuno #Tavares - DiMarzio : . @Atalanta_BC, vicino l'arrivo di Nuno #Tavares - STnews365 : Salernitana, ufficiale Bonazzoli. Ma non sarà l'unico rinforzo per l'attacco. La società campana sta sondando il me… - blusewillis1 : RT @mr_meco: ++ calciomercato ++ Atalanta, arriva il rinforzo chiesto da Gasperini: #nandrolone prenderà la maglia numero 10 - mr_meco : ++ calciomercato ++ Atalanta, arriva il rinforzo chiesto da Gasperini: #nandrolone prenderà la maglia numero 10 -