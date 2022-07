Calcio: Napoli. Mario Rui 'Forti e affamati, saremo competitivi' (Di martedì 26 luglio 2022) "Carichi e pronti, vogliamo migliorare il terzo posto", dice l'esterno portoghese CASTEL DI SANGRO - "Stiamo lavorando molto per dare continuità ai risultati della scorsa stagione cercando di ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 26 luglio 2022) "Carichi e pronti, vogliamo migliorare il terzo posto", dice l'esterno portoghese CASTEL DI SANGRO - "Stiamo lavorando molto per dare continuità ai risultati della scorsa stagione cercando di ...

Gazzetta_it : Napoli, finalmente Kim Min Jae: nella notte la svolta, oggi le visite a Roma #calciomercato - Gazzetta_it : Dybala e Mertens senza squadra: Juve e Napoli, perché non ve li riprendete? - naptam_10 : RT @fnapolisempre83: 5 milioni l'anno, per 18 anni fanno 90 milioni tondi tondi, al di fuori di quelli presi dal Calcio Napoli per salvare… - NapoliFCNews : Pià avverte De Laurentiis: “Per un progetto importante deve accontentare Koulibaly” #Napoli #SSCNapoli… - cn1926it : #Kim, nuovi dettagli sul contratto: tre anni con due in opzione, clausola da 50M – SKY -