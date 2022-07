Calcio: Barça. Pjanic 'Ho un contratto e voglio dimostrare mio valore' (Di martedì 26 luglio 2022) "Xavi è sempre stato un modello da seguire per me, speciale averlo da allenatore", dice l'ex Juve DALLAS (STATI UNITI) - Miralem Pjanic è rimasto legato alla Juventus. Questa notte ritroverà mister ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 26 luglio 2022) "Xavi è sempre stato un modello da seguire per me, speciale averlo da allenatore", dice l'ex Juve DALLAS (STATI UNITI) - Miralemè rimasto legato alla Juventus. Questa notte ritroverà mister ...

