(Di martedì 26 luglio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Ruben, ex centrocampista di Monza, Milan, Cesena, Roma, Napoli e Spal. Il tema è quello della longevità dei calciatori in Serie A. «È cambiato tutto: i metodi di allenamento, le strutture, i campi, le maglie. Le nostre erano di lana, estate o inverno sempre quelle. E giocavamo su campi chenon sarebbero accettati: a San Siro, sotto la curva del Milan, l’area di rigore era sempre ghiacciata. Euna, ai miei tempi tagliavano iper farcigli. Sono tutte cose che accorciavano le carriere». La sua carriera si interruppe anche per un infortunio. «A 29 anni, ero al Napoli, giochiamo a ...

napolista : #Buriani: «Oggi Milanello sembra una beauty farm, noi per fare gli skip usavamo i rami tagliati dagli alberi» Alla… -

IlNapolista

... UNCHARTED 30 agosto: BEAUTIFUL MINDS 5G senza compromessi Oppo Reno 4 Z è in offertasu a 229 euro oppure da Euronics a 349 euro . 2 condivisioni Condividi Tweet Nicola ZucchiniFONTE ...Il TOP di gamma più piccolo Samsung Galaxy S21 , in offertada Phone2go a 565 euro oppure da eBay a 649 euro . 2 condivisioni Condividi Tweet Nicola ZucchiniFONTE Notizie Relazionate ... Buriani: «Oggi Milanello sembra una beauty farm, noi per fare gli skip usavamo i rami tagliati dagli alberi» - ilNapolista Neanche un togato avrebbe votato per la seconda sospensione del commissario della legge, ma solo i tre esponenti avvocati di nomina politica. ANTONIO ...