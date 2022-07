Britney Spears accusa la madre | “Non giocare a fare il genitore perfetto | hai abusato di me”

(Di martedì 26 luglio 2022) “Haidi me“. Cosìhato sua, Lynne, in un post condiviso su Instagram la sera di lunedì 25 luglio 2022. Un’affermazione che arriva dopo una serie di controversie tra la pop star e la sua famiglia, in seguito allo scioglimento, nel novembre del 2021, della conservatorship, la tutela legale con la quale il padre dell’artista, Jamie, ha avuto il controllo della vita della figlia per tredici anni. Nel post,ha dichiarato che laaveva organizzato (con settimane di anticipo, a sua insaputa e contro la sua volontà) il suo ricovero in una struttura psichiatrica nel 2019. Non avevo fatto nulla di male, ero sul divano e continuavi a dirmi che dovevamo andare a Malibu, perché pensavi che qualcuno stesse venendo a prendermi. Ti io ...

SkyTG24 : Il ritorno di Britney Spears: la popstar sta registrando una canzone con Elton John - zazoomblog : Britney Spears accusa la madre: “Non giocare fare il genitore perfetto hai abusato di me” - #Britney #Spears… - bombelli00 : RT @BSNewsItalia: ??| Britney Spears sta facendo il suo tanto atteso ritorno registrando segretamente un duetto con Elton John nella canzone… - ollycaly : marilyn monroe e britney spears sono cugine di 9º grado se non lo sapevate adesso lo sapete - GossipItalia3 : Britney Spears ed Elton John per un duetto insieme. La cantante è pronta a tornare sul palco #gossipitalianews -

Lanciata negli anni 2000 dalle popstar, da Courtney Love a, spesso per enfatizzare un'acconciatura o per dare un tocco shine ad un look casual, torna per impreziosire un hair look ...Tutti gli amanti della musica pop desiderano il ritorno dicon la stessa pop star che sembra volerli accontentare. Quello che si vocifera infatti da alcuni giorni - e che PageSix ...Cosa è successo fra Britney Spears e sua madre Lynne La popstar ha accusato la donna di non averla mai aiutata!Tutti i fan sognano che Britney Spears torni alla musica . Secondo quanto riporta Page Six, Britney starebbe progettando qualche cosa di grande: un duetto con Elton John della sua storica canzone “Tin ...