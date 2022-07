sportli26181512 : Brescia, il Tribunale dispone il sequestro di 59 milioni a Cellino: Il tribunale del Riesame di Brescia ha accolto… - cmdotcom : #Brescia , il Tribunale dispone il sequestro di 59 milioni a #Cellino - sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Il Tribunale dispone il sequestro di 59 milioni a Cellino: Il tribunale del Riesame di Bresci… - ElisaeTh19 : RT @CalcioFinanza: Il Tribunale dispone il sequestro di 59 milioni al patron del Brescia Cellino - 13Andrea07 : RT @CalcioFinanza: Il Tribunale dispone il sequestro di 59 milioni al patron del Brescia Cellino -

Commenta per primo Ildel Riesame diha accolto la richiesta della Procura e ha disposto il maxi sequestro da quasi 59 milioni nei confronti del patron delcalcio, Massimo Cellino . Lo riferisce ...Brutto colpo per Massimo Cellino. Ildel Riesame ha accolto la richiesta della Procura e ha disposto il maxi sequestro nei confronti del patron delCalcio. Cifra calcolata sul patrimonio netto di Eleonora immobiliare, ...Il tribunale del Riesame di Brescia ha accolto la richiesta della Procura e ha disposto il maxi sequestro da quasi 59 milioni nei confronti del patron del Brescia calcio Massimo Cellino. (ANSA) ...Il presidente del Brescia Calcio nel mirino della magistratura per un trust estero su cui sarebbero transitate le operazioni fatte in Italia ...