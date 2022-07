Brescia, il lavoro di A2A per diventare una Life Company (Di martedì 26 luglio 2022) Brescia, 26 lug. (Adnkronos) - A2A, in quanto Life Company che ha l'obiettivo di contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone, si è impegnata in attività di ascolto, coinvolgimento e tutela della popolazione aziendale in tutti i territori in cui opera. E' stato presentato oggi l'ottavo bilancio di sostenibilità territoriale di Brescia, con il quale il Gruppo fotografa le prestazioni ambientali, economiche e sociali relative al territorio Bresciano nel 2021 ed espone i piani di attività dei prossimi anni. Nel 2021 sono state assunte 211 nuove risorse nelle sedi Bresciane e sono state erogate più di 56mila ore di formazione (+67% rispetto al 2020), il 50% delle quali focalizzate su temi di sicurezza. Grazie anche all'accordo 'New Ways of Working', 1.254 dipendenti (oltre ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022), 26 lug. (Adnkronos) - A2A, in quantoche ha l'obiettivo di contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone, si è impegnata in attività di ascolto, coinvolgimento e tutela della popolazione aziendale in tutti i territori in cui opera. E' stato presentato oggi l'ottavo bilancio di sostenibilità territoriale di, con il quale il Gruppo fotografa le prestazioni ambientali, economiche e sociali relative al territoriono nel 2021 ed espone i piani di attività dei prossimi anni. Nel 2021 sono state assunte 211 nuove risorse nelle sedine e sono state erogate più di 56mila ore di formazione (+67% rispetto al 2020), il 50% delle quali focalizzate su temi di sicurezza. Grazie anche all'accordo 'New Ways of Working', 1.254 dipendenti (oltre ...

