Bonus psicologo, in un giorno e mezzo 85mila domande. Cinque volte in più rispetto a quelle finanziabili con i soldi stanziati dal governo (Di martedì 26 luglio 2022) Solo lunedì oltre 40miladomande. Salite a 85mila alle 11:30 di martedì. A fronte delle poco più di 16mila persone che potranno ricevere l’aiuto con i fondi – 10 milioni di euro – stanziati nel decreto Milleproroghe. Il Bonus psicologo è stato decisamente un successo, ma ora si pone il problema di come aiutare chi rimarrà escluso dal contributo fino a un massimo di 600 euro per pagare sedute di psicoterapia. Chi intende fare domanda ha comunque tempo fino al 24 ottobre: solo a quel punto verranno formate le graduatorie, dando la precedenza a chi ha Isee più basso. “Non trattandosi di un ‘click day’, è bene che tutti coloro che vogliono fare domanda la facciano, che non si scoraggino”, spiega David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi (Cnop), all’Adnkronos. “Il successo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Solo lunedì oltre 40mila. Salite aalle 11:30 di martedì. A fronte delle poco più di 16mila persone che potranno ricevere l’aiuto con i fondi – 10 milioni di euro –nel decreto Milleproroghe. Ilè stato decisamente un successo, ma ora si pone il problema di come aiutare chi rimarrà escluso dal contributo fino a un massimo di 600 euro per pagare sedute di psicoterapia. Chi intende fare domanda ha comunque tempo fino al 24 ottobre: solo a quel punto verranno formate le graduatorie, dando la precedenza a chi ha Isee più basso. “Non trattandosi di un ‘click day’, è bene che tutti coloro che vogliono fare domanda la facciano, che non si scoraggino”, spiega David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi (Cnop), all’Adnkronos. “Il successo ...

