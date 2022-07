Bonus psicologico: ecco come presentare le domande (Di martedì 26 luglio 2022) Dal 25 luglio 2022 fino al 24 ottobre 2022 sarà possibile fare richiesta per ottenere il Bonus psicologico, che consiste in 600 euro. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli. A chi va presentata la domanda? La domanda va presentata all’Inps in forma esclusivamente telematica. Quali sono i requisiti necessari per poter presentare la domanda? È necessario disporre delle credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o CNS (Carta nazionale dei servizi). come funziona la procedura online? La procedura online è disponibile accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” raggiungibile tramite home page del sito web dell’istituto di previdenza, seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi”; “Servizi”; “Punto d’accesso alle prestazioni non ... Leggi su zon (Di martedì 26 luglio 2022) Dal 25 luglio 2022 fino al 24 ottobre 2022 sarà possibile fare richiesta per ottenere il, che consiste in 600 euro. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli. A chi va presentata la domanda? La domanda va presentata all’Inps in forma esclusivamente telematica. Quali sono i requisiti necessari per poterla domanda? È necessario disporre delle credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o CNS (Carta nazionale dei servizi).funziona la procedura online? La procedura online è disponibile accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” raggiungibile tramite home page del sito web dell’istituto di previdenza, seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi”; “Servizi”; “Punto d’accesso alle prestazioni non ...

