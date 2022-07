fisco24_info : Bombardieri, bonus sono mancette elettorali, serve altro: 'Lavoratori e pensionati non possono aspettare' - iconanews : Bombardieri, bonus sono mancette elettorali, serve altro - felicealfonsi : RT @UILofficial: #Bombardieri: È ora di finirla con i bonus dedicati a tutti. Quando si abbatte l’#Iva si avvantaggia chi la sera mangia pa… - UilmNazionale : RT @UILofficial: #Bombardieri: È ora di finirla con i bonus dedicati a tutti. Quando si abbatte l’#Iva si avvantaggia chi la sera mangia pa… - UiltecCalabria : RT @UILofficial: #Bombardieri: È ora di finirla con i bonus dedicati a tutti. Quando si abbatte l’#Iva si avvantaggia chi la sera mangia pa… -

...strutturali" sul potere d'acquisto di lavoratori e dei pensionati e non "mancette elettorali" Lo afferma il segretario generale della Uil Paolosottolineando che "il tempo deiè ...... dovrebbe esserci la proroga del taglio delle bollette per il quarto trimestre e deldi 200 ... più controlli sulle speculazioni', ha affermato il segretario della Uil, Pierpaolo, ... Bombardieri, bonus sono mancette elettorali, serve altro - Ultima Ora Servono "interventi strutturali" sul potere d'acquisto di lavoratori e dei pensionati e non "mancette elettorali" Lo afferma il segretario generale della Uil Paolo Bombardieri sottolineando che "il te ...“Occorre rispondere subito a chi oggi si trova in grande difficoltà, redditi bassi, persone deboli e chi non ha un salario in grado di rispondere al fortissimo aumento dell`inflazione”. Ne è convinto ...