Bolsonaro, 'avremo elezioni pulite. Il Brasile non ha dittatori' (Di martedì 26 luglio 2022) Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, candidato alla rielezione, ha affermato che le elezioni del prossimo 2 ottobre saranno "pulite". Le autorità garanti della regolarità delle elezioni devono ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 26 luglio 2022) Il presidente brasiliano Jair, candidato alla rielezione, ha affermato che ledel prossimo 2 ottobre saranno "". Le autorità garanti della regolarità delledevono ...

beppe09519659 : @LaVeritaWeb @gandolag Questo autunno temo che gli ospedali saranno pieni di gente con raffreddore da Covid Avremo… - summa57 : RT @ValeSantarelli: Una sola angoscia: avremo forse un altro vaccino, ma non avremo più @robersperanza a combattere con noi, con i nostri g… - Decl_x : RT @ValeSantarelli: Una sola angoscia: avremo forse un altro vaccino, ma non avremo più @robersperanza a combattere con noi, con i nostri g… - ValeSantarelli : Una sola angoscia: avremo forse un altro vaccino, ma non avremo più @robersperanza a combattere con noi, con i nost… - andrenowl : Questa #crisidigoverno porterà nuove elezioni e di conseguenza 2 notizie, una buona e una cattiva. La cattiva è che… -