Bologna, Harry Styles confessa (in italiano) il suo amore per il Belpaese: «Qui i momenti più felici». Poi canta “Se telefonando” – I video (Di martedì 26 luglio 2022) «Sto imparando l’italiano, ma molto lentamente. Quindi, per favore, siate pazienti con me». Harry Styles ha fatto impazzire i circa 8mila fan presenti ieri sera alla Unipol Arena di Bologna. La prima delle due date italiane previste nel suo “Love on tour“, che proseguirà questa sera a Torino, al Pala Alpitour. «Alcuni dei momenti più felici e speciali della mia vita sono stati in Italia. E sono molto grato per tutto quello che questo Paese mi ha dato», confessa dal palco l’ex frontman degli One Direction. Il cantante britannico aveva raccontato lo scorso maggio a Vanity Fair di aver viaggiato da solo, on the road, per tutta la penisola prima dell’uscita del suo terzo album da solita: “Harry’s house“. «È stato come un viaggio a tempo ... Leggi su open.online (Di martedì 26 luglio 2022) «Sto imparando l’, ma molto lentamente. Quindi, per favore, siate pazienti con me».ha fatto impazzire i circa 8mila fan presenti ieri sera alla Unipol Arena di. La prima delle due date italiane previste nel suo “Love on tour“, che proseguirà questa sera a Torino, al Pala Alpitour. «Alcuni deipiùe speciali della mia vita sono stati in Italia. E sono molto grato per tutto quello che questo Paese mi ha dato»,dal palco l’ex frontman degli One Direction. Ilnte britannico aveva raccontato lo scorso maggio a Vanity Fair di aver viaggiato da solo, on the road, per tutta la penisola prima dell’uscita del suo terzo album da solita: “’s house“. «È stato come un viaggio a tempo ...

