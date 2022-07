Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti martedì 26 luglio (Di martedì 26 luglio 2022) Il Bollettino della Regione Veneto per la giornata di martedì 26 luglio, con i numeri relativi alla pandemia Covid in costante aggiornamento. Nuovo appuntamento con il lavoro di analisi della curva epidemiologica a livello regionale in una delle zone più colpite dal virus. Come sempre ecco gli aggiornamenti delle ultime 24 ore in merito a contagi, morti e guariti in Veneto. oggi si registrano 9.049 nuovi contagi, 13 morti. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022) Ildella Regioneper la giornata di26, con i numeri relativi alla pandemia Covid in costante aggiornamento. Nuovo appuntamento con il lavoro di analisi della curva epidemiologica a livello regionale in una delle zone più colpite dal virus. Come sempre ecco gli aggiornamenti delle ultime 24 ore in merito ainsi registrano 9.049 nuovi, 13. SportFace.

ParliamoDiNews : VENETO Covid, bollettino 26 luglio 2022: morti, contagi e guariti ultime 24 ore #Covid19 @istsupsan #26luglio - TViweb : Post Edited: COVID VENETO – Calano ancora i positivi – 1.100 ricoveri – 15 decessi - pcbassignana : RT @Allerta_Meteo: #AllertaMeteo per domani Martedì 26/07/2022 ?? #AllertaGialla in Abruzzo, Emilia Romagna, FriuliVG, Lombardia, Marche, Pi… - AllertApc : RT @Allerta_Meteo: #AllertaMeteo per domani Martedì 26/07/2022 ?? #AllertaGialla in Abruzzo, Emilia Romagna, FriuliVG, Lombardia, Marche, Pi… - Vivyevivi : RT @DPCgov: ?? Lunedì #25luglio ???? #allertaGIALLA su settori di Veneto e Trentino Alto Adige. ?? Consulta il bollettino per conoscere il live… -