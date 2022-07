Bimba morta a Milano, email in Procura per chiedere giustizia per Diana: “Ergastolo senza sconti”. Autopsia: “Servono altri accertamenti” (Di martedì 26 luglio 2022) La storia di Diana, 18 mesi, morta “di stenti” nella sua culletta, ha colpito moltissime persone. E non ci sono solo sui social i commenti durissimi nei confronti di Alessia Pifferi, la madre che l’ha abbandonata per passare una settimana con il compagno e ora in carcere. Chiedono ‘giustizia’ per la vittima e una condanna severa per la 37enne, che è accusata di omicidio volontario nell’ipotesi omissiva, i molti messaggi via email che da giovedì scorso stanno arrivando in Procura a Milano da tutta Italia. Una madre di un bimbo di 13 mesi ha scritto raccontando di essere fortemente “scossa”, di non “dormire la notte” e chiedendo l’applicazione di una “pena severa”, di un “Ergastolo senza sconti”. La morte della piccola ha colpito anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) La storia di, 18 mesi,“di stenti” nella sua culletta, ha colpito moltissime persone. E non ci sono solo sui social i commenti durissimi nei confronti di Alessia Pifferi, la madre che l’ha abbandonata per passare una settimana con il compagno e ora in carcere. Chiedono ‘’ per la vittima e una condanna severa per la 37enne, che è accusata di omicidio volontario nell’ipotesi omissiva, i molti messaggi viache da giovedì scorso stanno arrivando inda tutta Italia. Una madre di un bimbo di 13 mesi ha scritto raccontando di essere fortemente “scossa”, di non “dormire la notte” e chiedendo l’applicazione di una “pena severa”, di un “”. La morte della piccola ha colpito anche ...

SkyTG24 : Bimba morta in casa: decesso per stenti ma necessari ulteriori esami - infoitinterno : Bimba morta a Milano, oggi l'autopsia. Mamma rischia linciaggio nel trasferimento in carcere - Gazzettino : Alessia Pifferi, Diana morta di stenti ma «nessuna causa evidente» del decesso della bimba: i risultati dell'autops… - ilmessaggeroit : Alessia Pifferi, Diana morta di stenti ma «nessuna causa evidente» del decesso della bimba: i risultati dell'autops… - qn_giorno : #Milano, Diana abbandonata in casa dalla mamma, l'autopsia: morta di fame e sete -