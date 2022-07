Bilbao, urla e sputi alla polizia spagnola: «Sono italiano, non picchiarmi». Il video choc diventa un caso (Di martedì 26 luglio 2022) urla, sputi e riprese confuse, che raccontano una notte da dimenticare. Nelle ultime ora sta circolando sui social un video, girato da un italiano in vacanza a Bilbao, per raccontare (a suo dire) il comportamento oppressivo della polizia del luogo. «Sono italiano, non mi picchiare», dice più volte, mentre riprende un ragazzo messo faccia al muro, in una scena che è già diventata un caso. Non è chiaro quando sia stato girato il video, né cosa abbia innescato l’alterco con la polizia basca. Stando a quanto riportato dalla pagina “Welcome to Favelas” che ha pubblicato il video, la famiglia italiana protagonista della scena si sarebbe rifiutata di ... Leggi su blog.libero (Di martedì 26 luglio 2022)e riprese confuse, che raccontano una notte da dimenticare. Nelle ultime ora sta circolando sui social un, girato da unin vacanza a, per raccontare (a suo dire) il comportamento oppressivo delladel luogo. «, non mi picchiare», dice più volte, mentre riprende un ragazzo messo faccia al muro, in una scena che è giàta un. Non è chiaro quando sia stato girato il, né cosa abbia innescato l’alterco con labasca. Stando a quanto riportato dpagina “Welcome to Favelas” che ha pubblicato il, la famiglia italiana protagonista della scena si sarebbe rifiutata di ...

