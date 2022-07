Berlusconi “Tema premiership non mi appassiona, servono proposte” (Di martedì 26 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sul Tema della premiership per il centrodestra “non riesco ad appassionarmi a questo problema, e non credo appassioni gli italiani. Agli italiani interessano le nostre proposte per uscire dalla crisi, per dare speranze ai giovani e sicurezza agli anziani, per ridurre le tasse e creare occupazione, per tagliare la burocrazia, per difendere l'ambiente. Del resto non mi pare che i nostri avversari abbiano indicato un candidato premier. Perchè questa pressione su di noi?”. Così, in un'intervista al Corriere della Sera, il presidente di Fi Silvio Berlusconi.Poi, aggiunge: “Giorgia Meloni sarebbe un premier autorevole, con credenziali democratiche ineccepibili, di un governo credibile in Europa e leale con l'Occidente. Allo stesso modo lo sarebbero Matteo Salvini, o un esponente di Forza ... Leggi su iltempo (Di martedì 26 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Suldellaper il centrodestra “non riesco adrmi a questo problema, e non credo appassioni gli italiani. Agli italiani interessano le nostreper uscire dalla crisi, per dare speranze ai giovani e sicurezza agli anziani, per ridurre le tasse e creare occupazione, per tagliare la burocrazia, per difendere l'ambiente. Del resto non mi pare che i nostri avversari abbiano indicato un candidato premier. Perchè questa pressione su di noi?”. Così, in un'intervista al Corriere della Sera, il presidente di Fi Silvio.Poi, aggiunge: “Giorgia Meloni sarebbe un premier autorevole, con credenziali democratiche ineccepibili, di un governo credibile in Europa e leale con l'Occidente. Allo stesso modo lo sarebbero Matteo Salvini, o un esponente di Forza ...

