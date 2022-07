(Di martedì 26 luglio 2022)neldel Pd. Ricapitoliamo. Enricovuole allearsi con tutti (tranne i 5 Stelle), da Nicola Fratoianni a Carlo Calenda e forse pure con Matteo Renzi. Ma Calenda snobba Luigi Di Maio (“Non so chi sia”) e fino al Calumet della pace, fumato ieri sera con Renzi, non vedeva bene neppure lui.Renzi a corto di voti ha bisogno della scialuppa di salvataggio del Pd per evitare l’estinzione, ma teme che dal Nazareno arrivi un veto su di lui. Così, prima minaccia di correre da solo – dall’alto del suo 2% – e poi, tanto per invogliaread imbarcarlo, dichiara al Corriere della Sera di preferirgli Stefano Bonaccini. Ma dopo l’incontro con Calenda cambia idea: meglio Mario ...

SerieA : La nuova stagione è alle porte ?? Benvenuti nel “The World's Game” ?? Guarda subito il trailer del lancio di… - BABYKMUSIC : Benvenuti nel backstage ??????? #BOLERO ——— Regia: Marc Lucas Direttore fotografia: Edoardo Bolli Produzione: Borot… - Mylo983 : @berlusconi Vergognati. Benvenuti nel paese dei balocchi. Chi meno paga, più riscuote. - Fabioraciti1 : @saponetta15 @SplendorSolis00 Benvenuti nel mondo reale, direi. - ABBItalia : Benvenuti nel nostro stabilimento di #SantaPalomba. Monica Schiavoni ci spiega di più sulla collaborazione con l’U… -

LA NOTIZIA

Il regista ha avuto successo dopo i filmal nord eal sud. Anche in questo caso ... Un boss in salotto: da chi è composto il castcast di Un boss in salotto troviamo Paola ......Festival per il quarto anno consecutivo una selezione di film altrimenti invisibilinostro ... Intervengono: il regista Paolo, il curatore della rassegna "Fuori Norma" Adriano Aprà , il ... Benvenuti nel Campo kamikaze del Pd, dove i nuovi alleati di Letta già lo bocciano come candidato premier per Draghi forever Inga Lindstrom: benvenuta a Soderholm sarà trasmesso questo pomeriggio da Canale 5. Tutto quello che c'è da sapere sul film.Alla Cascina Lodovica di Oreno il sesto concorso di Attacchi di tradizione. Fra cavalli e cappellini 15 equipaggi in gara dall’Italia e da mezza Europa ...