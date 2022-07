Benedetta Rossi, lungo sfogo della food blogger: “Pensavo di essere…” – VIDEO (Di martedì 26 luglio 2022) La food blogger più famosa d’Italia si lascia andare a un toccante sfogo. Benedetta Rossi “vuota il sacco” e riceve il supporto di tutto il web. Tra le food blogger… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 26 luglio 2022) Lapiù famosa d’Italia si lascia andare a un toccante“vuota il sacco” e riceve il supporto di tutto il web. Tra le… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

tarmablu : Foodnetwork che pensava di aver trovato la versione maschile di Benedetta Rossi e si ritrova Bubu il pavone. Foodne… - MichelePapotti : [VIDEO RICETTA] Mousse al Limone di Benedetta - Fatto in Casa per Voi con Benedetta Rossi ??????… - fainformazione : VIDEO - Mousse al Limone di Benedetta di Benedetta - Fatto in Casa per Voi con Benedetta Rossi 'La mousse al li… - fainfocultura : VIDEO - Mousse al Limone di Benedetta di Benedetta - Fatto in Casa per Voi con Benedetta Rossi 'La mousse al li… - zazoomblog : Benedetta Rossi si confida con le fan: Siamo in tante ad avere questo problema - #Benedetta #Rossi #confida #Siamo -