Bargiggia: “Napoli su Mignolet, pronti ad investire. Meret ceduto. Petagna al Monza, ci siamo” (Di martedì 26 luglio 2022) Ultime notizie di calciomercato con Paolo Bargiggia parla di Napoli interessato a Mignolet, portiere del Bruges. La società partenopea sta cercando un portiere da affiancare a Meret, anche se c’è la seria possibilità che si vada a prendere ben due portieri. È chiaro che Meret non sia il massimo per Spalletti, quindi non si può escludere la possibilità che vada via. L’analisi della situazione portieri al Napoli viene fatta da Paolo Bargiggia che a 1 Football Club, programma di Luca Cerchione su 1 Station Radio Dice: “Meret piace al Torino, la richiesta della società partenopea è di 20 milioni di euro. La prossima settimana, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si dedicherà alla questione portieri e ne potranno arrivare due, se il Torino confermerà ... Leggi su napolipiu (Di martedì 26 luglio 2022) Ultime notizie di calciomercato con Paoloparla diinteressato a, portiere del Bruges. La società partenopea sta cercando un portiere da affiancare a, anche se c’è la seria possibilità che si vada a prendere ben due portieri. È chiaro chenon sia il massimo per Spalletti, quindi non si può escludere la possibilità che vada via. L’analisi della situazione portieri alviene fatta da Paoloche a 1 Football Club, programma di Luca Cerchione su 1 Station Radio Dice: “piace al Torino, la richiesta della società partenopea è di 20 milioni di euro. La prossima settimana, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si dedicherà alla questione portieri e ne potranno arrivare due, se il Torino confermerà ...

napolipiucom : Bargiggia: 'Napoli su Mignolet, pronti ad investire. Meret ceduto. Petagna al Monza, ci siamo' #CalcioNapoli… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Bargiggia: 'Grande operazione del Napoli per Kim, Fabian resterà al Napoli, Zielinski può partire, Raspador… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Bargiggia: 'Grande operazione del Napoli per Kim, Fabian resterà al Napoli, Zielinski può partire, Raspador… - calciomercato_m : MERCATO - Bargiggia: 'Grande operazione per Kim, Fabian resterà al Napoli, Zielinski può partire, Raspadori arriva… - NapoliNewsRobot : RT @napolimagazine: IL PARERE - Bargiggia: 'Grande operazione del Napoli per Kim, Fabian resterà al Napoli, Zielinski può partire, Raspador… -