Barcellona, Xavi spegne il sogno Messi: «Impossibile un suo ritorno» (Di martedì 26 luglio 2022) Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa del possibile ritorno di Messi in Spagna Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa del possibile ritorno di Messi in Spagna. Le sue dichiarazioni: «Ha un contratto ed è Impossibile in questo momento. Messi è il miglior calciatore del mondo e della storia. Il presidente Laporta ha già detto che la storia di Messi con il Barca non è finita, ma ora non è il momento di parlarne». L'articolo proviene da Calcio News 24.

