Barcellona | Pjanic | “Ho ancora due anni di contratto | mostrerò il mio valore”

(Di martedì 26 luglio 2022) Miralemnon sembra essere fortemente voluto dal, tanto che nonostante abbia unin scadenza nel 2024 viene considera in uscita. Lui però non la pensa così, come spiega al Fanatik: “Ho altri duedi, quest’anno siamo con mister Xavi e mi aspetto che sia una buona stagione per me e per la squadra. Lui per me è sempre stato un modello da seguire, uno dei migliori di tutti i tempi e per me averlo come allenatore è qualcosa di speciale. Le ultime due stagioni tra Covid e infortuni non sono cominciate bene, ma quest’anno ho lavorato molto, sono sicuro che ritroverò la mia forma migliore. Qui ci sono tanti grandi giocatori, ma io voglio far vedere ai tifosi il miglior”. SportFace.