Barcellona, Pjanic: «Futuro? Ho un contratto qui fino al 2024» (Di martedì 26 luglio 2022) Pjanic esce allo scoperto sul suo Futuro: le dichiarazioni del centrocampista bosniaco tornato al Barcellona in estate Miralem Pjanic, ai microfoni di Fanatik ,ha fatto il punto sul suo Futuro al Barcellona dopo essere rientrato dal prestito al Besiktas, che ha deciso di non confermarlo in squadra. LE PAROLE – «Ho un contratto fino al 2024, quest'anno lavoreremo col nostro nuovo professore Xavi e spero che sia una buona stagione per me e per la squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

