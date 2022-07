Barça, Laporta balla per le strade di Las Vegas (Di martedì 26 luglio 2022) Il Barcellona continua la sua tournée americana e questa sera giocherà a Dallas contro la Juventus. Il presidente Laporta, però, è stato avvistato per ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 26 luglio 2022) Il Barcellona continua la sua tournée americana e questa sera giocherà a Dallas contro la Juventus. Il presidente, però, è stato avvistato per ...

oscarvalle1984 : RT @SCUtweet: Tuttosport ?? #Juventus VS #Barca sarà molto amichevole: dopo il pranzo #Agnelli-Laporta-Perez a Las Vegas, continuano le mos… - alealex73 : RT @SCUtweet: Tuttosport ?? #Juventus VS #Barca sarà molto amichevole: dopo il pranzo #Agnelli-Laporta-Perez a Las Vegas, continuano le mos… - surfasport : ???? LAPORTA SU MESSI “IL SUO CAPITOLO AL BARCELLONA NON E’ FINITO” ?? Intervistato da #ESPN, Joan #Laporta,… - JosephSayah16 : RT @SCUtweet: Tuttosport ?? #Juventus VS #Barca sarà molto amichevole: dopo il pranzo #Agnelli-Laporta-Perez a Las Vegas, continuano le mos… - AdeNugraha999 : RT @SCUtweet: Tuttosport ?? #Juventus VS #Barca sarà molto amichevole: dopo il pranzo #Agnelli-Laporta-Perez a Las Vegas, continuano le mos… -