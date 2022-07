Bando Voucher Digitali Impresa 4.0: a Roma 10mila euro a fondo perduto per startup e imprese (Di martedì 26 luglio 2022) La Camera di Commercio di Roma ha rilanciato, anche per quest’anno, il Bando Voucher Digitali Impresa 4.0: la misura è aperta a tutte le imprese – startup, micro, piccole o medie imprese che abbiano la sede legale o almeno una unità locale tra Roma e provincia. Cosa prevede Voucher Digitali Impresa 4.0 Il Bando Voucher Digitali Impresa 4.0 – anno 2022 prevede contributi a fondo perduto per consulenza, formazione e acquisto di beni e servizi strumentali finalizzati all’introduzione di tecnologie in ambito Impresa 4.0. Le risorse messe a disposizione delle ... Leggi su fmag (Di martedì 26 luglio 2022) La Camera di Commercio diha rilanciato, anche per quest’anno, il4.0: la misura è aperta a tutte le, micro, piccole o medieche abbiano la sede legale o almeno una unità locale trae provincia. Cosa prevede4.0 Il4.0 – anno 2022 prevede contributi aper consulenza, formazione e acquisto di beni e servizi strumentali finalizzati all’introduzione di tecnologie in ambito4.0. Le risorse messe a disposizione delle ...

