Avete mai visto la figlia di Maurizio Costanzo? Ecco chi è Camilla: tutte le curiosità (Di martedì 26 luglio 2022) Maurizio Costanzo, classe 1938, è un giornalista, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e accademico italiano. Per quanto riguarda la sua vita privata, Costanzo si è sposato quattro volte: la prima volta con Lori Sammartino, la seconda volta con Flaminia Morandi, la terza volta con Marta Flavi e la quarta ed ultima volta con Maria De Filippi. Il noto giornalista ha tre figli: i primi due, Camilla (1973) e Saverio (1975) sono nati dal suo secondo matrimonio, il terzo Gabriele (1992) lo ha adottato insieme alla sua quarta moglie. Nel frattempo scopriamo qualche curiosità in più sulla figlia di Maurizio Costanzo: Ecco chi è e cosa fa nella sua vita.



