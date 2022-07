Avengers: Kang Dynasty, Daniel Destin Cretton regista del film (Di martedì 26 luglio 2022) Daniel Destin Cretton, dopo Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, sarà il regista del film Avengers: The Kang Dynasty, in arrivo nelle sale nel 2025. Avengers: The Kang Dynasty avrà Destin Daniel Cretton come regista, come confermato dai Marvel Studios. Il film è stato annunciato durante il San Diego Comic-Con e farà parte della Fase 6 del MCU. Destin Daniel Cretton, che ha già collaborato con la Marvel in occasione di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, si occuperà solo di Avengers: The Kang Dynasty, in ... Leggi su movieplayer (Di martedì 26 luglio 2022), dopo Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, sarà ildel: The, in arrivo nelle sale nel 2025.: Theavràcome, come confermato dai Marvel Studios. Ilè stato annunciato durante il San Diego Comic-Con e farà parte della Fase 6 del MCU., che ha già collaborato con la Marvel in occasione di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, si occuperà solo di: The, in ...

