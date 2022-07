Avengers 5 e 6: i fratelli Russo non dirigeranno i film annunciati al Comic-Con 2022 (Di martedì 26 luglio 2022) Kevin Feige smentisce le voci che volevano i fratelli Russo alla regia dei preannunciati Avengers 5 e 6: se una nuova collaborazione ci sarà, si tratterà di un progetto nuovo di zecca. Kevin Feige ha spazzato via le voci alimentate dagli annunci del San Diego Comic-Con 2022, smentendo la notizia di un possibile ritorno dei fratelli Russo alla regia di Avengers 5 e 6. Dopo la conferma ufficiale dell'arrivo di due nuovi capitoli della saga degli Avengers, Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, i fan hanno iniziato a speculare sul fatto che i registi di Avengers: Endgame, Anthony e Joe Russo, torneranno per dirigere il quinto e il sesto ... Leggi su movieplayer (Di martedì 26 luglio 2022) Kevin Feige smentisce le voci che volevano ialla regia dei pre5 e 6: se una nuova collaborazione ci sarà, si tratterà di un progetto nuovo di zecca. Kevin Feige ha spazzato via le voci alimentate dagli annunci del San Diego-Con, smentendo la notizia di un possibile ritorno deialla regia di5 e 6. Dopo la conferma ufficiale dell'arrivo di due nuovi capitoli della saga degli: The Kang Dynasty e: Secret Wars, i fan hanno iniziato a speculare sul fatto che i registi di: Endgame, Anthony e Joe, torneranno per dirigere il quinto e il sesto ...

