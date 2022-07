Auriletto | “Il pubblico sarà la nostra arma in più Ho accettato fin da subito”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMercogliano (AV) – “L’affetto e il calore delè molto stimolante, ora tocca a noi ripagare la loro fiducia. Ilè un’in più che ci gratifica e ci dà la forza per fare sempre meglio“. Così il difensore dell’Avellino, Simonedal ritiro di Mercogliano. “La trattativa per il mio arrivo qui è stata abbastanza semplice – spiega – Quando ti chiama una piazza come Avellino è difficile dire di no. Quando il mio procuratore mi ha presentato l’offerta non ci ho pensato due volte. Piazza del genere sono rare, la riprova è quanto visto allo stadio sabato. Ora tocca a noi ripagare la fiducia dei tifosi”. “L’impatto con il gruppo è stato positivo, lavoriamo duramente – continua– C’è un bel clima, uno spogliatoio importante. In queste giorni si ...