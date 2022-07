Attento Sinner al “nuovo” Munar

(Di martedì 26 luglio 2022) Uno specialista del "rosso" è il primo avversario di Jannikall'ATP 250 di Umag: Jaume, n.59 del ranking ATP . Il 25enne maiorchino ha battuto all'esordio lo svedese Mikael Ymer in tre ...

OA Sport

torna sulla terra battuta dopo il ritiro contro Andrey Rublev negli ottavi di Roland Garros. Nel 2022 ha giocato quattro tornei sul "rosso", raggiungendo i quarti di finale a Monte Carlo e ...L'italiano con l'occhio(e presente in tribuna durante il match di Zeppieri) è Jannik: è stato infatti definito il suo avversario di secondo turno. L'altoatesino troverà un altro ... ATP Umago 2022: italiani e spagnoli in campo, Zeppieri sorprende, definito l'avversario di Sinner Uno specialista del “rosso” è il primo avversario di Jannik Sinner all'ATP 250 di Umag: Jaume Munar, n.59 del ranking ATP . Il 25enne maiorchino ...Berrettini non fa mistero di quale sia il suo piano: il progetto del tennista romano fa tremare Jannik Sinner.