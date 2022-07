Atp Umago 2022, Musetti: “Sono cresciuto come tennista. Con Cecchinato derby dell’amicizia” (Di martedì 26 luglio 2022) “Bedene è un grande giocatore, lo conoscevo bene, già a Lione era stato un match molto duro. Sapevo che non sarebbe stato semplice, Sono arrivato soltanto ieri, non è facile recuperare subito ed essere al 100%, non ero sicuro delle mie condizioni fisiche e Sono felice per la vittoria. Applausi comunque ad Aljaz per la sua carriera”. Lo ha detto Lorenzo Musetti dopo la vittoria contro Aljaz Bedene al primo turno del torneo Atp di Umago 2022: “Dopo Amburgo c’era un po’ di pressione, ma ho imparato tanto da quanto accaduto l’anno scorso. Sono cresciuto come persona e come tennista professionista, in questo match ci Sono stati momenti complicati e li ho affrontati in modo positivo”. E sul ... Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022) “Bedene è un grande giocatore, lo conoscevo bene, già a Lione era stato un match molto duro. Sapevo che non sarebbe stato semplice,arrivato soltanto ieri, non è facile recuperare subito ed essere al 100%, non ero sicuro delle mie condizioni fisiche efelice per la vittoria. Applausi comunque ad Aljaz per la sua carriera”. Lo ha detto Lorenzodopo la vittoria contro Aljaz Bedene al primo turno del torneo Atp di: “Dopo Amburgo c’era un po’ di pressione, ma ho imparato tanto da quanto accaduto l’anno scorso.persona eprofessionista, in questo match cistati momenti complicati e li ho affrontati in modo positivo”. E sul ...

