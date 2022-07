Atp Umago 2022, Agamenone show: l’azzurro elimina lo specialista Djere in tre set (Di martedì 26 luglio 2022) Franco Agamenone ha sconfitto Laslo Djere contro pronostico, sorprendendo il pubblico dell’Atp 250 di Umago 2022 e festeggiando grazie al risultato di 7-6(8), 2-6, 7-5. Straordinaria affermazione sulla terra battuta, sua superficie preferita, contro uno specialista sul rosso, difficile da battere su questi campi per molti atleti di grande valore. Evoluzione folle del match, con Djere immediatamente avanti nel punteggio sul 2-0, ma successivamente rimontato da un Agamenone strategicamente abilissimo a riempire di spin le certezze dell’avversario. Tra break e contro-break, con inerzia sempre in bilico, l’italo-argentino è riuscito a uscire indenne da un tie-break quasi compromesso sul 6-3 in favore dell’opponente; azzurro straordinario nell’annullare ben cinque set ... Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022) Francoha sconfitto Laslocontro pronostico, sorprendendo il pubblico dell’Atp 250 die festeggiando grazie al risultato di 7-6(8), 2-6, 7-5. Straordinaria affermazione sulla terra battuta, sua superficie preferita, contro unosul rosso, difficile da battere su questi campi per molti atleti di grande valore. Evoluzione folle del match, conimmediatamente avanti nel punteggio sul 2-0, ma successivamente rimontato da unstrategicamente abilissimo a riempire di spin le certezze dell’avversario. Tra break e contro-break, con inerzia sempre in bilico, l’italo-argentino è riuscito a uscire indenne da un tie-break quasi compromesso sul 6-3 in favore dell’opponente; azzurro straordinario nell’annullare ben cinque set ...

