Atletico Madrid, presidente Cerezo: “Impossibile l’arrivo di Cristiano Ronaldo” (Di martedì 26 luglio 2022) “Non so chi abbia inventato questa storia, ma è praticamente Impossibile per Ronaldo venire all’Atletico Madrid“. Queste sono le parole di Enrique Cerezo, il quale ha messo un punto alla presunta possibilità di vedere Cristiano Ronaldo con la maglia dell’Atletico Madrid. Il presidente dei Colchoneros ha negato il potenziale arrivo di CR7 a Madrid, alla corte di Diego Simeone, ai microfoni di ‘El Partidazo de Cope’. In bilico, quindi, il futuro di Ronaldo, attualmente separato in casa al Manchester United e desideroso di una nuova avventura in Champions League. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022) “Non so chi abbia inventato questa storia, ma è praticamentepervenire all’“. Queste sono le parole di Enrique, il quale ha messo un punto alla presunta possibilità di vederecon la maglia dell’. Ildei Colchoneros ha negato il potenziale arrivo di CR7 a, alla corte di Diego Simeone, ai microfoni di ‘El Partidazo de Cope’. In bilico, quindi, il futuro di, attualmente separato in casa al Manchester United e desideroso di una nuova avventura in Champions League. SportFace.

