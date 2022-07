Atletica, come sta Marcell Jacobs? Prosegue la riabilitazione (Di martedì 26 luglio 2022) Il campione olimpico sta cercando di riprendersi in vista dell’Europeo Sfumato il sogno del mondiale, Marcell Jacobs ha un’altra chance. L‘Europeo di Monaco di Baviera (15 – 21 agosto). Per poter sognare in grande bisogna che l’azzurro stia meglio. Jacobs, si è sottoposto ieri, a Roma, presso l’Istituto di Scienza dello sport, ad una risonanza magnetica. L’esame ha accertato la presenza degli esiti di una lesione, valutabile tra il primo ed il secondo grado in fase riparativa, a carico del grande adduttore destro. Alla luce di questo e del periodo di riabilitazione già intervenuto negli Stati Uniti lo staff sanitario azzurro ha disposto la prosecuzione del percorso riabilitativo fino a completa guarigione. Leggi anche: Atletica, il momento no di Jacobs: tutti gli infortuni. Ora ... Leggi su 361magazine (Di martedì 26 luglio 2022) Il campione olimpico sta cercando di riprendersi in vista dell’Europeo Sfumato il sogno del mondiale,ha un’altra chance. L‘Europeo di Monaco di Baviera (15 – 21 agosto). Per poter sognare in grande bisogna che l’azzurro stia meglio., si è sottoposto ieri, a Roma, presso l’Istituto di Scienza dello sport, ad una risonanza magnetica. L’esame ha accertato la presenza degli esiti di una lesione, valutabile tra il primo ed il secondo grado in fase riparativa, a carico del grande adduttore destro. Alla luce di questo e del periodo digià intervenuto negli Stati Uniti lo staff sanitario azzurro ha disposto la prosecuzione del percorso riabilitativo fino a completa guarigione. Leggi anche:, il momento no di: tutti gli infortuni. Ora ...

