Atalanta, anche Palomino finisce nel mirino del Rennes: le ultime (Di martedì 26 luglio 2022) Il Rennes è alla ricerca di un difensore e dopo aver chiesto Theate, mette gli occhi su Palomino dell'Atalanta. Secondo quanto riportato da L'Equipe il profilo del difensore della Dea sarebbe più abbordabile a livello economico visto anche il contratto in scadenza. L'Atalanta lo valuta 10 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

