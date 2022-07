Assunzioni docenti 2022 FASE 2, domanda scelta scuole: come si indica precedenza 104. GUIDA PER IMMAGINI (Di martedì 26 luglio 2022) I partecipanti alle immissioni in ruolo ordinarie a.s. 2022/23 presentano due distinte istanze: la prima per la scelta delle province-classe di concorso/tipo di posto; la seconda per la scelta delle scuole. Seconda domanda: compilazione sezione "Priorità scelta sede di cui alla legge n.104/92". GUIDA per IMMAGINI. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 26 luglio 2022) I partecipanti alle immissioni in ruolo ordinarie a.s./23 presentano due distinte istanze: la prima per ladelle province-classe di concorso/tipo di posto; la seconda per ladelle. Seconda: compilazione sezione "Prioritàsede di cui alla legge n.104/92".per. L'articolo .

orizzontescuola : Assunzioni docenti 2022 FASE 2, domanda scelta scuole: come si indica precedenza 104. GUIDA PER IMMAGINI - MoliseTabloid : Scuola, in Molise previste meno di 300 assunzioni di docenti a tempo indeterminato. ‘Saltano’ 450 contratti Covid - LucianoQuaranta : RT @quotidianoweb: Scuola, in Basilicata oltre 600 assunzioni tra i docenti - Il Quotidiano del Sud - EmmaFyl91954 : RT @bstabile: Le nuove assunzioni di personale docente. Eh, ma i test invalsi ci dicono che gli studenti meridionali sono ciucci!!! Per la… - MilaSpicola : RT @bstabile: Le nuove assunzioni di personale docente. Eh, ma i test invalsi ci dicono che gli studenti meridionali sono ciucci!!! Per la… -