Assalto a Capitol Hill | Biden | “Trump non ebbe il coraggio di agire”

(Adnkronos) – Joe Biden attacca Donald Trump e la sua scelta di non agire il 6 gennaio 2021, quando l'allora presidente uscente assistette all'Assalto a Capitol Hill seduto nel comfort della dining room privata situata a fianco dell'Ufficio Ovale, mentre gli agenti che lottavano per difendere la democrazia fronteggiavano un "inferno medievale". "Ogni giorno ci affidiamo alle forze dell'ordine perché salvino vite. Quella volta, il 6 gennaio, ci siamo affidati a loro perché salvassero la nostra democrazia", ha affermato parlando in videoconferenza, secondo quanto riporta la Cnn. Biden ha già più volte condannato i fatti del 6 gennaio ma non commenta regolarmente la vicenda nelle sue dichiarazioni pubbliche. Questa reazione arriva dopo le udienze di giovedì, in parte ...

