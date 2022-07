Assalto a Capitol Hill, Biden: "A Trump e' mancato il coraggio di agire" (Di martedì 26 luglio 2022) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ancora positivo al Covid, ha attaccato duramente il rivale repubblicano nonche' suo predecessore Donald Trump per l'Assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 26 luglio 2022) Il presidente degli Stati Uniti Joe, ancora positivo al Covid, ha attaccato duramente il rivale repubblicano nonche' suo predecessore Donaldper l'del 6 gennaio 2021.

