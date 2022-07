Ashley Graham dalla passerella al disegno | la collezione sposa con Pronovias

Leggi su velvetmag

(Di martedì 26 luglio 2022)vuole aiutare tutte le donne a non dover scendere a compromessi per il proprio grande giorno e così ha disegnato una linea di abiti dapensata per diverse taglie.è una delle modelle più amate degli States. Mamma di tre splendidi bambini, ha da sempre avuto come obiettivo quello di rendere la moda alla portata di tutte le donne. E la sua nuovada abiti danon vuole avere etichette. Non vuole associarla ad una linea curvy, ma renderla perfetta per le esigenze di ogni donna. La top model da qualche tempo è lontana dalle passerelle poiché impegnata a casa con i suoi tre bambini, ma non per questo ha dimenticato la moda. Crediti:/InstagramE a dimostrarlo è la sua nuova opera ...